Peste 200.000 de ucraineni au intrat în România de la începutul conflictului Peste 90.000 de persoane, dintre care 31.628 cetateni ucraineni, in crestere cu 12% fata de ziua precedenta , au intrat in Romania prin punctele de frontiera in ultimele 24 de ore. ”In data de 05.03.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 91.607 persoane, dintre care 31.628 cetateni ucraineni (in crestere cu 12% fata de ziua precedenta)”, informeaza IGPF. Pe la frontiera cu Ucraina au intrat in Romania 11.055 cetateni ucraineni (in crestere cu 16,9%), iar pe la cea cu Republica Moldova – 18.369 ucraineni (crestere de 8,5%). Pe sensul de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

