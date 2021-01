Stiri pe aceeasi tema

- Pentru imunizarea prahovenilor, incepand de astazi sunt deschise 15 fluxuri de vaccinare anti Covid-19 N. Dumitrescu Se pare ca romanii au capatat incredere in eficacitatea imunizarii impotriva noului virus, acest lucru fiind vazut chiar dupa o zi de la lansarea etapei a doua a campaniei de vaccinare…

- Serviciul de Telecomunicatii Speciale (STS) anunța ca in perioada 15 ianuarie, ora 15.00, pana duminica, ora 11.00, pe platforma informatica au fost realizate s-au realizat 209.270 programari pentru persoanele din etapa a doua de vaccinare, dintre care 115.954 adulti peste varsta 65 ani, 46.806 persoane…

- In perioada 15 ianuarie 2021, orele 15:00 pana duminica, 17 ianuarie, orele 11:00, pe platforma informatica programare.vaccinare-covid.gov.ro s-au realizat 209.270 programari pentru persoanele din etapa a II-a de vaccinare (115.954 adulți peste 65 ani, 46.806 persoane cu afecțiuni cronice și 46.510…

- Incepand cu data de 15 ianuarie incepe a doua etapa de vaccinare, iar cu acest prilej, reprezentanți Primariei Orașului Iernut au transmis prin intermediul unui comunicat de presa, mai multe informații utile iernuțenilor care doresc sa se vaccineze. In primul rand, programarea pentru vaccinare se poate…

- Pana la momentul actual, in cadrul primei etape de vaccinare, au fost imunizate 168.705 persoane, dintr-un total de 250.000. Estimarile specialiștilor arata ca pana la finalul lunii s-ar putea ajunge la un total de 211.470 de persoane vaccinate. In prima etapa de vaccinare, care a inceput la data de…

- Astazi, de la ora 15.00, incepe oficial a doua etapa de vaccinare. In aceasta faza ar trebui sa se imunizeze peste sase milioane de romani. In “prologul” etapei, de la ora 10.00, se vacineaza presedintele Klaus Iohannis. In Timisoara, doar doua centre din cele 17 care ar trebui sa functioneze in aceasta…

- Reprezentanții Instituției Prefectului – Județul Mureș au informat prin intermediul unei postari pe pagina de Facebook, modul de realizare a programarilor in platforma oficiala pentru a doua etapa de vaccinare. Așadar, programarile se pot realiza prin intermediul angajatorului, pentru personalul care…

- Faza a doua a vaccinarii anti-COVID-19 in Romania ar putea incepe la sfarșitul acestei saptamani, fiind vizate persoanele din categorii considerate cu risc crescut in caz de imbolnavire. Acestea includ adulții cu varste de peste 65 de ani și bolnavii cronici, indiferent de varsta. In categoria boli…