Peste 2.500 de oameni din toata tara au donat deja pe platforma "Doneaza pentru linia intai" in mai putin de 24 de ore de la lansare, contribuind cu peste 200.000 de lei, care vor fi folositi in ajutorul celor aflati in linia intai care lupta cu virusul COVID-19: medici si personal sanitar, politisti, armata si jandarmi, conform unui comunicat remis, marti, AGERPRES.



Suma se adauga celor patru milioane lei donate de companiile initiatoare ale proiectului, care au contribuit cu cate un milion de lei la startul campaniei.



Apelului initiat, luni, de Mobexpert, Banca Transilvania,…