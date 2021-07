Serviciul de Telecomunicatii Speciale (STS) a anuntat, vineri, ca serviciul de urgenta 112 a fost apelat abuziv de la inceputul anului de peste 231.000 de ori. In sase luni, un adult din Olt a sunat de 22.456 de ori, folosind doua cartele SIM prepay, iar apelurile facute de acesta reprezinta peste 20% din numarul total […] The post Peste 200.000 de apeluri abuzive la 112 in prima jumatate a anului. O persoana din Olt a sunat de 22.456 de ori appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .