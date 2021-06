Stiri pe aceeasi tema

- Bilnațul campaniei de imunizare in masa a populației Romaniei impotriva Covid-19 arata ca in ultimele 24 de ore au fost administrate 25 728 de doze de ser. The post Bilanțul campaniei de imunizare anti-Covid-19: 25 728 de persoane vaccinate in ultimele 24 de ore appeared first on Puterea.ro .

- Bilanțul campaniei de imunizare anti-coronavirus arata ca in ultimele 24 de ore au fost vaccinate peste 20 000 de persoane. The post Bilanțul campaniei de imunizare anti-Covid: Puțin peste 20 000 de persoane vaccinate in ultimele 24 de ore appeared first on Puterea.ro .

- Bilanțul campaniei de imunizare anti – coronavirus din Romania arata ca, in ultimele 24 de ore, au fost vaccinate peste 41 000 de persoane. De la debutul campaniei și pana in prezent au fost vaccinați peste 4,5 milioane de romani. The post Bilanțul campaniei de imunizare anti-Covid: 41 554 de persoane…

- Bilanțul campaniei de imunizare anti-coronavirus din Romania arata ca, in ultimele 24 de ore, au fost vaccinate aproape 46 000 de persoane. The post Bilanțul campaniei de imunizare anti-Covid: 45 873 de persoane vaccinate in ultimele 24 de ore appeared first on Puterea.ro .

- Pana la data de astazi, 6 iunie, in Romania, un numar de 4.440.483 persoane s-au vaccinat impotriva COVID. CNCAV The post Peste 58.000 de persoane vaccinate impotriva COVID in ultimele 24 de ore appeared first on Puterea.ro .

- Bilanțul campaniei de imunizare anti-coronavirus a populației Romaniei arata ca, in ultimele 24 de ore, au fost administrate 60 613 de doze de ser. The post Bilanțul campaniei de imunizare anti-Covid-19: 60 613 de persoane vaccinate in ultimele 24 de ore appeared first on Puterea.ro .

- Rata de vaccinare impotriva COVID-19 a ajuns la 23% in București. Bilanțul pe țara arata ca in total au fost vaccinate 2.675.872 de persoane, din care 2.018.145 cu serul Pfizer, 243.746 cu cel Moderna si 413.981 cu cel de la AstraZeneca. „Pot sa va spun ca vorbim de 23% in municipiul Bucuresti. Este…

- Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) a anuntat, luni, ca peste 75.000 de persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de ore. Au fost inregistrate 96 de reactii adverse, intr-un caz fiind vorba despre o forma grava. Potrivit CNCAV, 75.267 de persoane…