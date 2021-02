Peste 20.000 de persoane s-au vaccinat în ultimele 24 de ore Comitetul de coordonare a vaccinarii a transmis, joi, ca alte 20.258 persoane s-au vaccinat in ultimele 24 de ore si s-au inregistrat 184 de reactii adverse. Potrivit datelor transmise de CNCAV , de la ultima raportare, au fost vaccinate 20.258 persoane, dintre care 10.071 cu serul Pfizer, 3 cu serul Moderna si 10.184 cu serul AstraZeneca. 17.264 persoane au primit prima doza de vaccin. Cele 184 de reactii adverse, cele mai multe de tip general, sunt la persoanele vaccinate cu AstraZeneca. Pana acum au fost vaccinate 872.361 persoane, fiind folosite 1.486.907 doze de vaccine. Campania de vaccinare… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

