Peste 20.000 de pachete cu țigări, confiscate la frontiera de nord Polițiștii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Sighetu Marmației au descoperit si confiscat 20.750 pachete cu tigari de provenienta ucraineana, in valoare de aproximativ 243.000 lei, iar un autoturism folosit la activitatea infractionala a fost indisponibilizat in vederea continuarii cercetarilor. Astazi, 4 mai a.c., la nivelul S.P.F. Brodina și S.T.P.F. Suceava s-a declanșat o actiune pe linia combaterii contrabandei cu tigari, la care au participat și lucratori din cadrul Agenției Frontex. Astfel, in jurul orei 01.50, lucratorii noștri au descoperit, abandonat in apropierea frontierei de stat… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

