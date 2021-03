Stiri pe aceeasi tema

- Atacul cibernetic a ajuns deja in mai multe locuri comparativ cu toate codurile descarcate de la SolarWinds, compania americana aflata in centrul unui alt atac cibernetic masiv, descoperit in decembrie. Cel mai recent atac a creat canale pentru accesarea de la distanta a sistemelor informatice ale sindicatelor…

- ​Hackeri susținuți de guvernul chinez au exploatat bug-uri din soft-ul Exchange Server al Microsoft pentru a fura informații de la companii și organziații americane, a anunțat Microsoft. Compania spune ca grupul de hackeri este sofisticat și a încercat sa fure informații de la mai multe ținte…

- Organizatii de tip mafiot, dintre care multe cu sediul in Europa de Est, au fost cel mai probabil in spatele recentului val de atacuri cibernetice asupra unor spitale din Franta, si nu puteri straine, a declarat joi ministrul francez pentru tehnologie digitala, Cedric O, potrivit Reuters, citata…

- Organizatii de tip mafiot, dintre care multe cu sediul in Europa de Est, au fost cel mai probabil in spatele recentului val de atacuri cibernetice asupra unor spitale din Franta, si nu puteri straine, a declarat joi ministrul francez pentru tehnologie digitala, Cedric O, potrivit Reuters. …

- Presedintele american Joe Biden a reafirmat vineri intr-un discurs rostit online, in cadrul Conferintei de Securitate de la Munchen, importanta parteneriatului transatlantic, intorcand astfel pagina "diplomatiei tranzactionale" a predecesorului sau Donald Trump. Liderul de la Casa Alba promite ca SUA…

- Statele Unite se afla intr-o concurenta serioasa cu China, iar presedintele Joe Biden doreste sa abordeze relatiile cu Beijingul ”cu rabdare”, a declarat, luni, purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Jen Psaki, citata de Reuters. ”Incepem cu o abordare de rabdare in ceea ce priveste relatia noastra…

- Casa Alba a reacționat la sancțiunile impuse de China impotriva a 28 de cetațeni ai Statelor Unite, inclusiv a secretarului de stat in perioada fostului președinte american Donald Trump. Despre acest lucru a anunțat Reuters cu referire la reprezentantul oficial al Consiliului Național de Securitate…

- Unele produse Microsoft au fost folosite in vederea unei extinderi a acestui atac cibernetic la alte tinte, potrivit surselor citate. Contactat de Reuters, Microsoft a refuzat sa comenteze imediat aceste informatii. Numeroase site-uri apartinand Guvernului american sunt tintite in acest atac informatic…