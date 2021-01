Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele 24 de ore, in judetul Timiș, s-au administrat 786 de vaccinuri. Astfel, in cadrul etapei I de vaccinare impotriva COVID-19 s-au administrat 27 vaccinuri și nicio doza de rapel. De asemenea, in cadrul etapei a II-a de vaccinare impotriva COVID-19, la nivelul județului Timiș, s-a administrat…

- In ultimele 24 de ore, in Timiș, s-au administrat 1.055 de vaccinuri. Astfel, in cadrul etapei I de vaccinare impotriva COVID-19 s-au administrat 60 de vaccinuri, din care 20 reprezinta doze de rapel. De asemenea, in cadrul etapei a II-a de vaccinare impotriva COVID-19, la nivelul județului Timiș, …

- In ultimele 24 de ore, in Timiș, s-au administrat 1.055 de vaccinuri. Astfel, in cadrul etapei I de vaccinare impotriva COVID-19 s-au administrat 60 de vaccinuri, din care 20 reprezinta doze de rapel. De asemenea, in cadrul etapei a II-a de vaccinare impotriva COVID-19, la nivelul județului Timiș, …

- In ultimele 24 de ore, in judetul Timiș, s-au administrat 1.620 de vaccinuri. Astfel, in cadrul etapei I de vaccinare impotriva COVID-19 s-au administrat 233 de vaccinuri, din care 14 reprezinta doze de rapel. In cadrul etapei a II a de vaccinare impotriva COVID-19, la nivelul județului Timiș, s-a…

- In ultimele 24 de ore, in Timiș, s-au administrat 1.816 vaccinuri. Astfel, in cadrul etapei I de vaccinare impotriva COVID-19 s-a administrat un numar de 696 vaccinuri, din care 27 reprezinta doze de rapel. De asemenea, in cadrul etapei a II a de vaccinare impotriva COVID-19, la nivelul județului Timiș,…

- In ultimele 24 de ore, in Timiș, s-au administrat 1.657 de vaccinuri. Astfel, in cadrul etapei I de vaccinare impotriva COVID-19 s-a administrat un numar de 780 vaccinuri, din care 231 reprezinta doze de rapel. De asemenea, in cadrul etapei a II-a de vaccinare impotriva COVID-19, in județ s-au administrat…

- In cadrul primei etape de vaccinare impotriva COVID-19, in judetul Timis au fost administrate, in ultimele 24 de ore, 606 vaccinuri, mai multe decat ian ziua precedenta De la inceputul campaniei au fost vaccinate in Timis 8.826 de persoane In ultimele 24 de ore, la nivelul județului Timiș, in cadrul…

- In cadrul primei etape de vaccinare impotriva COVID-19, in judetul Timis au fost administrate, in ultimele 24 de ore, 926 de vaccinuri. De la inceputul campaniei au fost vaccinate in Timis 6.807 persoane. In ultimele 24 de ore, la nivelul județului Timiș, in cadrul etapei I de vaccinare impotriva COVID-19…