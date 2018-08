Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unui comunicat al biroului procurorului federal, barbatul avea ordin din partea agentilor iordanieni sa culeaga informatii despre presupusi extremisti care se adunau la moscheea Hildesheim. In martie 2017, autoritatile landului german Saxonia Inferioara, unde se afla moscheea Hildesheim…

- Unul dintre suspectii in atentatele jihadiste comise in 20015-2016 la Paris si Bruxelles, Osama Krayem, a fost identificat de politia belgiana ca fiind unul dintre calaii pilotului iordanian a carei asasinare - filamta de gruparea Statul Islamic (S(), la inceputul lui 2015, in Siria - a emotionat…

- Un fiu al liderului Statului Islamic, Abu Bakr al-Baghdadi, a fost ucis in orasul Homs din Siria, a anuntat marti televiziunea gruparii jihadiste, preluata de Reuters. "Hudayfah al-Badri (...) fiul Califului (...) a fost ucis intr-o operatiune impotriva Nusayriyyah si a rusilor la termocentrala…

- O coalitie a combatantilor arabi si kurzi in Siria, sprijinita de artileria fortelor franceze si americane, au inaintat duminica in ultimul bastion al gruparii jihadiste Statul Islamic in provincia Deir Ezzor (sud), informeaza AFP, citand o organizatie neguvernamentala, informeaza Agerpres.Fortele…

