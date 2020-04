Stiri pe aceeasi tema

- Circa 20.000 de clienti ai BCR au cerut amanarea la plata pentru 24.000 de credite, in contextul pandemiei de cronavirus, a anuntat intr-o conferinta de presa online Dana Dima Demetrian, vicepresedinte pe sectorul Retail & Private Banking al bancii. Aceste credite reprezinta 6% din totalul…

- Bancile comerciale din Bulgaria au decis sa amane cu șase luni plata ratelor la creditele populației, dar și pentru companii, anunța Agerpres.Bancile comerciale bulgare vor permite ca persoanele fizice si juridice, care s-au imprumutat si sunt afectate de criza provocata de pandemia de coronavirus (COVID-19),…

- Pentru a face fața solicitarilor venite de la clienți, BCR a fost nevoita sa mai deschida doua call-centere, sa mareasca de 10 ori personalul care administreaza pagina de Facebook a bancii și sa mareasca numarul personalului din rețeaua proprie care sa se ocupe de solicitarile primite pe email. Și chiar…

- Bancile vor amâna plata ratelor pentru toți clienții afectați de criza provocata de raspândirea COVID-19, în cazul populației fiind suficienta pentru aprobarea facilitații o declarație pe proprie raspundere ca au fost afectate veniturile fața de situația anterioara declanșarii situației…

- BRD Groupe Societe Generale anunta astazi o serie de masuri in sprijinul clientilor sai. Pentru clientii persoane fizice ale caror venituri sunt afectate temporar de efectele pandemiei de Covid-19, banca are pregatite proceduri de amanare la plata pentru 1-3 rate, in concordanta cu nevoile lor. De asemenea,…

- Banca Romaneasca le permite clienților persoane fizice posibilitatea de a-și suspenda temporar, pana la 2 luni, plata ratelor datorate, in urma situației create de extinderea COVID-19 la nivelul Romaniei.

- "In prezent, propun din perspectiva afectarii interesului economic al consumatorului luarea in calcul a unei amanari de plata pentru 90 de zile a ratelor bancare pentru romanii care au credite imobiliare, si nu numai, bineinteles cu respectarea contractelor, a legislatiei privind creditarea, precum…

- Cei care calatoresc cu metroul in Bucresti vor putea achita costul calatoriei cu cardul contactless direct la usile de acces, fara a mai fi nevoie de cumpara tichete de calatorii de la casa.