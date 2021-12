Stiri pe aceeasi tema

- Peste 2.000 de zbouri din intreaga lume au fost anulate inainte de Craciun din cauza raspandirii accelerate a variantei Omicron a coronavirusului. Aproape un sfert dintre acestea sunt zboruri din Statele Unite.

- „Toți trebuie sa fim ingrijorați de Omicron”, dar „nu trebuie sa intram in panica”, a spus președintele SUA intr-un discurs dedicat noii variante, adaugand: „Nu suntem in martie 2020. Suntem pregatiți”.El a invocat astfel „trei diferențe majore” cu declanșarea pandemiei, in primul rand vaccinurile,…

- Presedintele american Joe Biden a dat asigurari marti ca Statele Unite sunt ''pregatite'' pentru varianta Omicron in crestere, reafirmand ca nu exista niciun motiv de ''panica'', cel putin pentru americanii vaccinati, relateaza AFP. ''Toti trebuie sa fim ingrijorati de Omicron'', dar ''nu…

- „Nu exista inca un raspuns” la intrebarea daca varianta omicron a SARS-CoV-2, care ia cu asalt Statele Unite si Europa, necesita un vaccin adaptat, a anuntat marti directoarea Agentiei Euroene a medicamentului (EMA) Emer Cooke, relateaza AFP.

- ‘’Permiteți-mi sa subliniez ca nu exista inca un raspuns la intrebarea daca vom avea nevoie de un vaccin adecvat, cu o compoziție diferita, pentru a combate aceasta varianta sau oricare alta’’, a spus Emer Cooke intr-o conferința de presa.‘’Trebuie sa avem mai multe date despre impactul variantei asupra…

- O țara europeana va intra intr-o carantina stricta in perioada Craciunului si Anulio Nou, pentru a incerca sa tina sub control varianta extrem de contagioasa a coronavirusului Omicron. “Olanda se inchide din nou. Acest lucru este inevitabil din cauza celui de-al cincilea val care vine asupra noastra…

- OMS: Niciun deces asociat variantei Omicron nu a fost inregistrata pana la momentul actual. Șase persoane, suspecte, in Romania OMS: Niciun deces asociat variantei Omicron nu a fost inregistrata pana la momentul actual. Șase persoane sunt suspecte de Omicron, in Romania Niciun deces asociat noii variante…

- Ministrul pentru probleme sociale din statul Hesse a precizat, pe twitter, ca, cel mai probabil, noua varianta Omicron a ajuns in Germania. Persoana a fost testata, dar rezultatele secvențierii nu au fost finalizate. .