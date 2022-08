Primaria Timișoara a trimis in acest an peste 2.000 de somații proprietarilor de cladiri degradate din oraș. Aceștia trebuie sa inceapa pana in 15 noiembrie lucrari de intreținere, in caz contrar de la 1 ianuarie 2023 vor plati un impozit majorat. Primarul Timișoarei Dominic Fritz susține ca administrația taxeaza lipsa de acțiune a proprietarilor, dar […] Articolul Peste 2.000 de somații trimise de Primaria Timișoara proprietarilor de cladiri degradate, in doar jumatate de an a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .