Peste 2000 de șoferi au rămas fără permise, în doar trei zile. Jumătate dintre ei au depășit viteza legală Peste 2000 de șoferi au ramas fara permise, in doar trei zile. Jumatate dintre ei au depașit viteza legala Peste 2000 de șoferi au ramas fara permisele de conducere, in cadrul acțiunilor organizate de Poliția Romana, in perioada 17-19 septembrie. Peste 1000 dintre ei au depașit viteza legala. Potrivit IGPR, polițiștii au acționat pentru prevenirea și combaterea depașirii regimului legal de viteza pe drumurile publice și pentru informarea conducatorilor de autovehicule cu privire la […] Citește Peste 2000 de șoferi au ramas fara permise, in doar trei zile. Jumatate dintre ei au depașit viteza legala… Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

Stiri pe aceeasi tema

