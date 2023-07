Stiri pe aceeasi tema

- Sute de turiști sunt evacuați de urgența din insula Rodos, dupa ce incendiile care au inceput acum cinci zile continua necontrolat, relateaza publicatia Greek Reporter. De asemenea, specialistii avertizeaza ca tara va trece probabil prin cel mai lung episod de canicula din istorie.

- Operatiune dramatica de salvare in Grecia: Turiști blocati in hoteluri, din cauza incendiilor de pe insula RodosSute de turisti erau evacuati sambata din doua hoteluri din statiunea Kiotari, de pe insula greceasca Rodos, in timp ce un incendiu de vegetatie, care se manifesta pentru a cincea zi consecutiv,…

- Sute de turiști sunt evacuați de urgența din insula Rodos, dupa ce incendiile care au inceput acum cinci zile continua necontrolat. De asemenea, acesta este cel mai fierbinte weekend din acest an pe insula greceasca.

- Operatiune contracronometru.Pana la ora transmiterii acestei stiri, nu avem informatii de la autoritati daca sunt si romani acolo, insa avand in vedere faptul ca Grecia este o destinatie turistica preferata de romani in aceasta perioada a anului, nu este exclus ca printre ei sa se afle si conationali. Stire…

- Destinațiile preferate din Grecia, cel puțin pentru turiștii romani, sunt Thassos, Halkidiki, Chania, Corfu și in ultimii ani și insula Rodos. Dar, ca și in cazul celorlalte locații, prețurile din Rodos pot fi mult mai mici decat cele din Romania. Așa ca, ne-am interesat cat costa o masa de doua persoane…

- Un incendiu de padure in insula spaniola La Palma a fortat evacuarea a cel putin 500 de persoane, au declarat sambata autoritatile, in prima criza naturala pe insula produsa de la o eruptie vulcanica din 2021, transmite Reuters. Incendiul a izbucnit la primele ore ale diminetii de sambata, in El Pinar…

- Peste 30 de persoane au fost evacuate, in timpul nopții de joi spre vineri, dintr-un bloc din Timișoara, in urma unui incendiu intr-un apartament. Un barbat a suferit arsuri la nivelul gatului și a primit ingrijiri medicale, relateaza Mediafax.Incendiul a avut loc cu puțin timp inainte de ora 2:00…

- Motorul unui tren personal a luat foc marți seara, 30 mai, intre statiile Pitesti si Parvu. Incendiul a fost stins de pompieri și nicio persoana nu a avut nevoie de ingrijiri medicale, potrivit unui comunicat transmis de ISU Argeș, citat de site-ul local Epitești.Potrivit ISU, in tren se aflau aproximativ…