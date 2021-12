Stiri pe aceeasi tema

- Continua verificarile polițiștilor și jandarmilor, in Timiș. Oamenii legii controleaza zilnic daca sunt respectate normele de protecție impuse in pandemie. Verificarile se desfașoara la societați comerciale, dar și in mijloacele de transport in comun.

- CARAȘ-SEVERIN – Polițiștii carașeni și cei din Mehedinți au intreprins mai multe acțiuni menite sa asigure siguranța traficului rutier pe șoseaua supranumita „drumul morții”! In urma acțiunilor desfașurate pe parcursul celor 3 zile de weekend, polițiștii au aplicat aproape 550 de sancțiuni contravenționale,…

- Aproape 260 de agenți de la IPJ Timiș, impreuna cu polițiști locali, jandarmi, pompieri și reprezentanți ai I.T.M Timiș au desfașurat controale in vederea limitarii raspandirii virusului Covid-19. In cursul zilei de ieri, 27 noiembrie, au fost verificate 111 firme, precum si 136 de mijloace de transport…

- Polițiștii timișeni impreuna cu polițiștii locali, jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Timiș, pompierii din cadrul I.S.U. Banat și reprezentanți ai I.T.M Timiș au continuat sa verifice daca normele anti-Covid sunt respectate.

- Controale in mijloacele de transport persoane, dar și la magazine. Peste 300 de polițiști și jandarmi au controlat daca sunt respectate normele de protecție impuse in pandemie. Cei prinși fara masca au incasat amenzi de peste 30.000 lei.

- Cu ocazia unei acțiuni cu efective suplimentare care a avut loc ieri, 6 noiembrie 2021, pe raza municipiului Alba Iulia, au fost legitimate 178 de persoane, 72 de autovehicule și 8 mijloace de transport in comun, precum și 58 de restaurante, cafenele, hoteluri terase și magazine neesențiale. Au fost…

- Acțiune de amploare, de vineri seara pana sambata dimineața, in tot județul. Polițiștii și jandarmii au desfașurat verificari la societați comerciale, in mijloacele de transport in comun și in zonele aglomerate. Au dat amenzi de aproape 20.000 de lei.

- Polițiștii și jandarmii efectueaza zilnic controale in Timiș pentru a verifica daca sunt respectate masurile pentru limitarea raspandirii coronavirusului. In ultimele 24 de ore au fost aplicate amenzi in valoare totala de aproape 50.000 de lei.