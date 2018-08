Un aradean, partenerul politistilor in identificarea si prinderea unui baimarean banuit de talharie

Un aradean de 19 ani a reactionat fara ezitare in momentul in care a fost talharit pe raza municipiului Baia Mare. Talharia a fost comisa duminica, 19 august, in jurul orei 21.00, pe bulevardul Independentei… [citeste mai departe]