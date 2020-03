Peste 2.000 de interventii in urma apelurilor primite la 112 Potrivit unui comunicat transmis de IGPR, in ultimele 24 de ore, politistii au intervenit la peste 2.000 de solicitari ale cetatenilor, sesizate prin 112 si au constatat 877 de infractiuni. Acestia au actionat, la nivel national, pentru a preveni faptele antisociale, organizand 339 de actiuni. Au intervenit la 2.577 de evenimente, dintre care 2.044 au fost sesizate de cetateni prin 112. In urma activitatilor, au fost constatate 877 de infractiuni, 135 persoane fiind surprinse in flagrant delict. De asemenea, au fost depistate 23 de persoane urmarite national sau international, iar in cauzele instrumentate… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

