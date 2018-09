Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 78 covasneni din totalul celor 262 de aplicanți la schema „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a crescatorilor de ovine pentru comercializarea lanii” au depus documentele justificative care sa ateste comercializarea productiei de lana obtinuta. „Am avut 262 de beneficiari…

- Conform ultimelor informații oferite de conducerea Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Covasna, in cursul lunii iulie, un numar de noua persoane și-au manifestat intenția de a se angaja in strainatate. Potrivit aceleiași surse, de la inceputul anului și pana in prezent, un total…

- Festivalul Deliciilor Dulci se va organiza, in perioada 7 – 9 septembrie, la Sfantu Gheorghe, a anuntat joi, printr-un comunicat de presa, Consiliul Judetean (CJ) Covasna. Potrivit sursei citate, la concurs ar urma sa participe peste 20 de echipe, care se vor intrece in prepararea Kurtoskalacs-ului…

- Asociatia Intreprinzatorilor Mici si Mijlocii din judetul Covasna (ASIMCOV) si Centrul innoHub din Sfantu Gheorghe au dat startul celei de-a doua editii a programului „Accelerator”, ce are ca scop selectarea si sprijinirea a cel putin zece tineri care vor sa demareze sau sa dezvolte o afacere. Reprezentanta…

- Consiliul Judetean (CJ) Covasna a alocat 130.000 de lei pentru continuarea programului „Primul ghiozdan”, initiat in urma cu sase ani, a precizat, marti, conducerea institutiei. „Prin programul derulat in colaborare cu Inspectoratul Scolar Judetean Covasna, 2.200-2.300 de copii inscrisi in clasele pregatitoare…

- 67,95 la suta dintre candidații care au susținut Evaluarea Nationala, in județul Covasna, au obtinut note peste 5, arata rezultatele inițiale, inainte de contestații, facute publice de Inspectoratul Scolar Judetean (ISJ) Covasna. Potrivit unui comunicat de presa postat ieri pe site-ul Inspectoratului…

- Peste 120 de absolvenți de studii – din promoția actuala, si-au depus pana ieri dosarele de intrare in evidența Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Covasna, conform datelor oferite de reprezentanții instituției. Pentru a beneficia de prima de insertie sau, dupa caz, de indemnizatia…

- Cea de-a XXIII-a ediție a concursului interdisciplinar dedicat elevilor de clasa a patra din județ, organizata de catre Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Covasna, și-a stabilit caștigatorii. Ediția din acest an a fost dedicata Centenarului Marii Uniri, au transmis organizatorii. Competiția este organizata…