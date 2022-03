Stiri pe aceeasi tema

- Peste 2.000 de civili ucraineni au fost uciși pana in prezent de la inceputul invaziei ruse, a declarat miercuri Serviciul pentru Situații de Urgența din Ucraina, citat de CNN. „Mai mult de 2.000 de ucraineni au murit, fara a-i pune la socoteala pe cei care ne apara. Copiii, femeile și forțele de aparare…

- INFERNUL din Ucraina: Peste 2.000 de civili ucraineni au fost uciși, conform unui bilanț provizoriu INFERNUL din Ucraina: Peste 2.000 de civili ucraineni au fost uciși, conform unui bilanț provizoriu Peste 2.000 de civili au fost ucisi si sute de structuri au fost distruse, inclusiv instalatii de transport,…

- Peste 2.000 de civili au fost ucisi si sute de structuri au fost distruse, inclusiv instalatii de transport, spitale, gradinite si locuinte, in timpul invaziei ruse din Ucraina, a informat miercuri Serviciul de Urgenta ucrainean, citat de Reuters.

- Ambasada Ucrainei in Turcia a dat cifra, citand Serviciul de Stat de Urgența al Ucrainei.A trecut o saptamana de la izbucnirea razboiului cu Rusia. Astazi ar putea avea loc noi negocieri pentru pace. Intre timp, Kievul ramane inconjurat de convoiul militar care se intinde pe 64 de kilometri.Peste noapte,…

- Oficialii din Ucraina au anunțat miercuri dupa-amiaza ca, pana in prezent, peste 2.000 de civili au fost omorați in urma bombardamentelor de la inceputul invaziei ruse, care a inceput in urma cu șapte zile, informeaza BBC. Pe langa cei peste 2.000 de civili morți,10 salvatori au fost uciși, a informat…

- Ministerul ucrainean al Sanatatii a anuntat ca 352 de civili, dintre care 14 copii, au fost ucisi de la inceputul invadarii Ucrainei de catre Rusia, relateaza Agerpres, conform Reuters, citate de g4media.ro. Duminica, ministerul de la Kiev a mai informat ca au fost ranite 1.684 de persoane, dintre care…

- Cel putin 198 de ucraineni, inclusiv trei copii, au fost ucisi in urma invaziei ruse a Ucrainei, a declarat astazi seful Ministerului Sanatatii din Ucraina, citat de agentia de presa Interfax.

