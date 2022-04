Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia de COVID-19, in Romania: 3092 de cazuri, in ultimele 24 de ore. 30 de persoane au decedat 3092 de noi cazuri de COVID-19 au fost raportate, in ultimele 24 de ore, in Romania, potrivit datelor transmise de Grupul de Comunicare Strategica. La nivel național, s-au raportat 30 de decese, in ultimele…

- Grupul de Comunicare Strategica informeaza ca duminica, 27 februarie 2022, ora 10.00, in intervalul de 24 de ore, au fost inregistrate 4.247 cazuri de persoane pozitive cu SARS CoV 2.De asemenea, au fost raportate 59 decese, dintre care 3 anterioare intervalului de referinta.Informatiile vor fi detaliate…

- Intr-un interval de 24 de ore, pe teritoriul Romaniei, au fost inregistrate 10.749 de persoane pozitive cu virusul SARS-CoV-2, dintr-un total de 57.417 teste RT-PCR și antigen efectuate. Gradul de pozitivare este de 18,72%. In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 10.749 cazuri noi de persoane infectate…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat bilanțul complet al orei 13:00, in ultimele 24 de ore fiind raportate 12.319 cazuri de COVID-19 și peste 140 de decese. In total, pana astazi, 19 februarie, pe teritoriul Romaniei au fost inregistrate 2.655.933 de cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID…

- Germania a inregistrat pentru prima data peste 80.000 de infectii cu coronavirus intr-o singura zi, potrivit cifrelor difuzate miercuri de autoritati, transmite DPA citata de Agerpres. Institutul Robert Koch (RKI) a raportat 80.430 de noi infectii in interval de 24 de ore - in crestere cu peste 21.500…

- sursa foto: Pixabay In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 5.922 cazuri de persoane pozitive cu SARS-COV-2, potrivit Grupului de Comunicare Strategica, in ușoara scadere fața de ziua anterioara ( 6.018). De asemenea, au fost raportate 31 decese. Nu sunt raportate decese anterioare. In județul Constanța…

- Incepe valul cinci de COVID-19: Numarul de cazuri s-a dublat de la o zi la alta, la nivel național. 3900 de cazuri in 24 de ore In ultimele 24 de ore, pe teritoriul țarii, s-au inregistrat 3.900 de noi cazuri de COVID-19, potrivit datelor transmise de Grupul de Comunicare Strategica, marți 4 ianuarie…

- Pana astazi, 2 ianuarie, pe teritoriul Romaniei au fost inregistrate 1.811.300 de cazuri de infectare cu noul coronavirus COVID ndash; 19 , dintre care 11.370 sunt ale unor pacienti reinfectati, testati pozitiv la o perioada mai mare de 180 de zile dupa prima infectare.1.740.169 de pacienti au fost…