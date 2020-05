Stiri pe aceeasi tema

- SuperTeach, programul dedicat transformarii de mentalitați in educație, a anunțat lansarea primei conferințe online pentru profesorii din Romania, care va avea loc sambata, 9 mai, intre orele 9.30 –17.00, pe o platforma dedicata. Conferința va fi gratuita. Plecand de la tema”Ce pot face pentru mine…

- Inspectoratul Scolar Judetean (ISJ) Dambovita a organizat astazi prima conferinta de presa in sistem online, iar coincidenta a facut ca Post-ul ISJ Dambovita: „1000 de cadre didactice au solicitat formare pentru invatarea online” apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Pandemia de Covid-19 a avut un impact major asupra mai multor industrii și a transformat complet modul in care se desfașoara activitatea afacerilor din Romania. Unul dintre cele mai afectate domenii este industria de retail non-alimentar care se confrunta cu o situație fara precedent: imposibilitatea…

- In perioada 27 martie – 28 aprilie 2020 s-au desfașurat in Arhiepiscopia Craiovei proiectele educative „Ora de religie on-line” și „Copiii cauta trupul tainic al Mantuitorului”.Proiectele au fost inițiate de catre Sectorul de invațamant, Activitați cu tineretul și de Catehizare, in colaborare…

- "Mai mult ca niciodata, trebuie sa dansam cu un scop, pentru a aminti lumii ca umanitatea exista inca." Gregory Vuyani MAQOMA Dansator, coregraf, actor si formator din Africa de Sud Fragment din mesajul Zilei Internationale a Dansului 2020 dans-contemporan Anul acesta, departe de sala de spectacol,…

- Apple a anuntat vineri ca va organiza conferinta sa anuala pentru dezvoltatori in luna iunie, iar aceasta va avea loc exclusiv online, din cauza ”situatiei actuale de sanatate”, relateaza Reuters.Acesta este cel mai recent caz al unei companii de tehnologie care anuleaza sau muta in online…

- Continutul online trebuie reglementat cu un sistem aflat undeva intre reglementarile existente pentru telecomunicatii si industria media, a declarat sambata directorul general al Facebook, Mark Zuckerberg, la Conferinta pentru Securitate din Munchen, transmite Reuters, citata de news.ro.Zuckerberg…

- Continutul online trebuie reglementat cu un sistem aflat undeva intre reglementarile existente pentru telecomunicatii si industria media, a declarat sambata directorul general al Facebook, Mark Zuckerberg, la Conferinta pentru Securitate din Munchen, transmite Reuters.