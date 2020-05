Stiri pe aceeasi tema

- Ludovic Orban a transmis un mesaj, astazi, cu ocazia Zilei Regalitații! Premierul a vorbit despre momentele istorice din Romania, dar și despre situația cu care ne confruntam in momentul de fața!

- Gradinitele si cresele nu vor se vor mai redeschide pana in septembrie, un lucru care provoaca ingrijorare in randul celor care detin gradinite private. „Peste 60% dintre gradinite traiesc de pe o zi pe alta pentru ca in ultimul an salariile au crescut foarte mult, iar taxele pe care trebuie…

- Ministrul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, Virgil-Daniel Popescu, si secretarul de stat, Emil-Razvan Pirjol, sunt de vreo doua saptamani protagonistii unui linsaj mediatic urias orchestrat de trei eterne „vuvuzele” care se erijeaza in „baietii destepti” din zona turismului - Dragos Anastasiu,…

- Presedintele Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism din Romania (ANAT), Nicolae Demetriade, a transmis o scrisoare catre premierul Ludovic Orban in care atrage atentia asupra situatiei critice in care se afla agentiile de turism din Romania, puternic afectate de criza provocata de coronavirus.Presedintele…

- Cristian Onețiu, investitorul de la Imperiul Leilor, și-a mutat activitatea in bucataria de acasa. Omul de afaceri spune ca și-a mutat bioul in bucatarie, unde e mereu in contact cu partenerii de business și cu antreprenori pe care ii indruma in afaceri. El ii indeamna pe romani sa lucreze…

- Alin Burcea, CEO al uneia dintre cele mai importante agentii de turism, Paralela 45, a declarat ca prin masurile de sustinere a mediului de afaceri anuntate astazi de premierul Ludovic Orban "statul nu sustine nimic" si ca in "doua luni, un milion de oameni vor fi in somaj”, potrivit Ziarului Financiar.„Atentie!…

- Implementarea starii de urgența in Romania pare sa fi inceput deja! In ziua in care președintele Klaus Iohannis a anunțat ca, incepand de luni, va decreta starea de urgența, șeful DSU, Raed Arafat, a semnat o dispoziție importanta. Conform acesteia, oamenii instalați de premierul Ludovic Orban și…

- Deputat PNL de Dambovita Cezat Preda a infirmat „teoria” blatului intre PNL si PSD, intens vehiculata in spatiul public. Acesta a declarat ca presedintele Ludovic Orban nici nu accepta sa stea de vorba cu vreun reprezentant la varf al social-democratilor dar zvonurile curg pentru ca cineva are interes.…