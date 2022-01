Peste 200 de specializări la admiterea UAIC Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) a aprobat oferta de studii și condițiile de admitere pentru anul universitar 2022-2023. La studii de licența, oferta de admitere cuprinde 82 de specializari, in timp ce pentru studii de master candidații au la dispoziție 123 de opțiuni. La majoritatea facultaților UAIC, admiterea pentru studii de licența se va face exclusiv pe baza mediei generale de la examenul de bacalaureat. Cinci facultați iau in calcul la admitere, pe langa media generala de la examenul de bacalaureat, media anilor de studii, media la diferite discipline studiate in liceu… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) a aprobat oferta de studii și condițiile de admitere pentru anul universitar 2022-2023. La studii de licența, oferta de admitere cuprinde 82 de specializari, in timp ce pentru studii de master candidații au la dispoziție 123 de opțiuni. La majoritatea…

- Procurorii DNA l-au trimis in judecata pe Iosif Urs, presedintele Universitatii Titu Maiorescu din Bucuresti pentru un presupus santaj la adresa unui profesor al universitatii, potrivit unui comunicat DNA. Potrivit Tribunalului Bucuresti, persoana santajata este Gabriel Ispas. Procurorii sustin ca in…

- Pe 26 decembrie 1890, se nastea teologul si avocatul dobrogean Ion Jean Dinu Ion Dinu s a nascut la Oltina, judetul Constanta, pe 26 decembrie 1890. Dupa absolvirea Seminarul teologic din Bucuresti, a urmat cursurile Facultatii de Teologie si apoi ale Facultatii de Drept din Iasi, pe care a absolvit…

- Interviu cu Arhimandrit Benedict Sauciuc, staretul Manastirii Neamt Nascut in comuna Copalau, judetul Botosani, in ziua de 15 noiembrie 1982 parintele Benedict Sauciuc a intrat ca frate vietuitor in obstea Manastirii Neamt. Pe data de 31 octombrie 1997, arhimandritul Benedict Sauciuc a fost ales staret…

- Intre personalitatile romanesti de etnie tatara din Dobrogea moderna, Selim Abdulachim 1886 1943 este cea mai reprezentativa; provine dintr o familie modesta "baiat sarac" , este absolvent al exigentului Liceu Internat din Iasi, apoi al Facultatii de Drept din Bucuresti, functioneaza "o scurta vreme"…

- Direcția de Asistența Sociala Deva organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a funcțiilor contractuale de execuție vacante. Astfel au fost scoase la concurs doua posturi de ingrijitori la domiciliu și cate un post de inspector de specialitate, gradul IA și un post…

- A murit Ion Agrigoroaei, fost decan al Facultatii de Istorie de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iasi. In varsta de 85 de ani, acesta a fost recunoscut in special pentru munca in istoria Iasului, a primei universitati din Romania si a evenimentelor istorice care au legat Romania de Republica…

- Umilinta pura! Candidatii pot da Ministerul de Interne in judecata si vor castiga cu siguranta. Aceasta este reactia sociologului Alfred Bulai dupa ce la examenul de admitere in scolile de jandarmi, un candidat din Botosani a fost obligat sa urineze intr-o sticla in sala de examinare, iar la Falticeni…