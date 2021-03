Peste 200 de salariați din Brăila au fost concediați anul trecut din cauza COVID-19 Peste 200 de salariati de la 15 societati de top din judet au fost concediati in 2020 din cauza problemelor cauzate de COVID-19. Potrivit Inspectoratului Teritorial de Munca (ITM) Braila, in perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2020, 15 agenti economici mari care isi desfasoara activitatea in judetul Braila au depus notificari la ITM, in vederea efectuarii unor concedierilor colective care au vizat 208 angajati, din totalul de 885. Societatile respective isi desfasoara activitatea in domenii precum confectii textile, lucrari de constructii, comert cu amanuntul al carburantilor, fabricarea mobilei,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

