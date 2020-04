Stiri pe aceeasi tema

- Peste 200 de muncitori romani care lucrau la un abator de langa orasul german Pforzheim au fost diagnosticati cu coronavirus, anunta MAE, care precizeaza ca majoritatea sunt asimptomatici sau prezinta simptome usoare.

