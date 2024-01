Stiri pe aceeasi tema

- In jur de 200 de romani au avut parte de o experiența de coșmar miercuri seara, 17 ianuarie. Ei au ramas blocați pe cel mai mare aeroport din Spania, dupa ce zborul care trebuia sa-i aduca in țara a fost anulat.

- Aproximativ 200 de romani au trait o seara de coșmar pe aeroportul din Madrid dupa ce cursa unei companii low-cost a fost anulata, lasandu-i blocați in terminal. Oamenii au stat in avion doua ore, dupa care au fost dați jos din aeronava.

- Este haos in India, unde ceața a dat peste cap zborurile și circulația trenurilor. Un pasager furios a atacat un copilot, dupa ce zborul sau a intarziat mai mult de 10 ore, in timp ce alții au ramas blocați in avioane sau pe aeroport, potrivit BBC.

- Continue reading Scandal pe Aeroportul Baneasa. Pasagerii unei curse Ryanair care trebuia sa aterizeze la Otopeni au fost blocați in avion și spun ca au fost amenințați cu poliția at Info real.

- Peste 100 de romani au ramas blocați la Munchen. Au fost coborați din avion pe aeroportul din Germania și lasați acolo. Printre persoanele afectate s-au numarat calatori care aveau ca destinație Cluj-Napoca, inclusiv primarul Emil Boc. Iata ce s-a intamplat acolo, de fapt!

- Mai mulți romani au ramas blocați pe aeroportul din Munchen, din cauza zapezii. Oamenii au ajuns vineri seara pe aeroport, cu o intarziere de doua ore, iar dupa aterizare au mai fost ținuți in avion inca trei ore și jumatate.

- Aza Gabriela a trecut, de curand, printr-un episod neplacut in aeroport, dupa ce a fost la un pas sa nu mai urce in avion. Artista spune ca nu este pentru prima data cand da de probleme și dupa ce s-a intors in Romania din Spania, unde a susținut un concert.

- Un accident mai puțin obișnuit a avut loc pe un aeroport din Dallas, Texas, unde un avion de mici dimensiuni a rupt un gard și a intrat intr-o mașina care mergea regulamentar pe drum. Din fericire, nimeni nu a fost ranit grav. Autoritatea aeronautica din SUA investigheaza incidentul.