Un numar de 47.196 de persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de ore, perioada in care au fost raportate 230 de reacții adverse. Potrivit Comitetului Național de Coordonare a Activitații privind Vaccinarea impotriva Covid-19 (CNCAV), din persoanele vaccinate in ultimele 24 de ore, 23.874 au primit prima doza de vaccin, iar restul a doua