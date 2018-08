Stiri pe aceeasi tema

- 206 plangeri impotriva jandarmilor s-au adunat deja la Parchetul Militar, iar procurorii au analizat planul de acțiune al forțelor de ordine și spun ca agresiunile din Piața Victoriei nu se justificau. Nu au primit insa ordinul de intervenție pe care ...

- Prim procurorul Parchetului Militar, Ionel Corbu a declarat in urma cu cateva minute ca interventia brutala a jandarmilor in seara zilei de 10 august in Piata Victoria nu se justifica si ca puteau fi folosite si alte metode de abordare a situatiei din piata.Corbu a mai spus ca Jandarmeria a trimis o…

