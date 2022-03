Stiri pe aceeasi tema

- Distinct de cazurile nou confirmate, in urma retestarii pacienților care erau deja pozitivi, 182 de persoane aufost reconfirmate pozitiv. In unitațile sanitare de profil, numarul de persoane internate in secții cu COVID-19 este de 3.839 cu 123 maimulți decat in ziua anterioara. De asemenea, la ATI sunt…

- In judetul Timis, in ultimele 24 de ore, 249 de persoane au fost confirmate cu Sars-Cov-2. Au fost efectuate 1.144 teste, dintre care 559 de teste rapide. In Timisoara au fost raportate 128 cazuri. In Timis, 328 persoane infectate cu Covid-19 sunt internate in spitale, dintre care 46 la Terapie Intensiva.…

- In Timis, in ultimele 24 de ore, 512 persoane au fost confirmate cu Sars-Cov-2. Au fost efectuate insa doar 2.117 teste, dintre care 803 teste rapide. In Timisoara au fost confirmate 271 cazuri. In Timis, 323 persoane infectate cu Covid-19 sunt internate in spitale, dintre care 22 la ATI. In ultimele…

- In judetul Timis, in ultimele 24 de ore, 352 de persoane au fost confirmate cu Sars-Cov-2, fiind efectuate 3.344 teste, dintre care 1.590 teste rapide. In Timisoara au fost confirmate 193 de cazuri. In Timis, 187 persoane infectate cu Covid-19 sunt internate in spitale, dintre care 20 la ATI. Numarul…

- In judetul Timis, in ultimele 24 de ore, 68 de persoane au fost confirmate cu Sars-Cov-2. Au fost efectuate 1.061 de teste, dintre care 744 de teste rapide. In Timisoara au fost confirmate 35 de cazuri. In Timis, 136 persoane infectate cu Covid-19 sunt internate in spitale, dintre care 23 la ATI. In…

- In judetul Timis, in ultimele 24 de ore, 76 de persoane au fost confirmate cu Sars-Cov-2. Au fost efectuate 1.870 de teste, dintre care 857 de teste rapide. In Timisoara au fost confirmate 38 de cazuri. In Timis, 140 persoane infectate cu Covid-19 sunt internate in spitale, dintre care 33 la ATI. In…

- In judetul Timis, in ultimele 24 de ore, 92 de persoane au fost confirmate cu Sars-Cov-2. Au fost efectuate 2.309 teste, dintre care 1.038 de teste rapide. In Timisoara au fost confirmate 51 de cazuri. In Timis, 134 persoane infectate cu Covid-19 sunt internate in spitale, dintre care 27 la ATI. In…