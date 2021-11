Stiri pe aceeasi tema

- Acțiuni ale polițiștilor și jandarmilor timișeni in tot județul. Oamenii legii au verificat societați comerciale, mijloace transport persoane, dar și persoanele aflate in zonele aglomerate. Au aplicat amenzi de zeci de mii de lei celor care nu au purtat masca.

- Controale ale polițiștilor și jandarmilor, in Timiș. Oamenii legii au facut verificari pentru a-i depista pe cei care nu respecta normele de protecție impuse in pandemie. Au aplicat amenzi de zeci de mii de lei celor care nu au purtat masca.

- Controale ale polițiștilor și jandarmilor in Timiș. Oamenii legii au verificat daca sunt respectate masurile de protecție impuse in pandemie și au dat peste 150 de amenzi. Valoarea totala a sancțiunilor depașește 50.000 lei.

- Cei care nu poarta masca sunt amendați zi de zi in Timiș. Oamenii legii au sancționat marți, 5 octombrie, 97 de persoane care „au incalcat normele individuale de protecție”. Amenzile depașesc 35.000 de lei.

- Controale ale polițiștilor și jandarmilor inclusiv duminica, in Timiș. Oamenii legii au verificat zeci de societați comerciale, mijloace de transport și au legitimat peste 4.000 de persoane. Au aplicat amenzi de aproape 50.000 lei celor care nu au purtat masca.

- Controale ale polițiștilor și jandarmilor la societațile comerciale și in mijloacele de transport persoane. Oamenii legii au verificat daca sunt respectate masurile sanitare impuse in Timiș. Au aplicat amenzi de peste 40.000 lei celor care nu au purtat masca.

- Controale ale polițiștilor și jandarmilor, luni, in Timiș. Oamenii legii au verificat societați comerciale, mijloace de transport persoane, dar și zone aglomerate, iar cei care au fost prinși ca nu au purtat masca de protecție au primit amenzi totale de aproape 60.000 de lei.

- Controale ale polițiștilor și jandarmilor, in Timiș. Oamenii legii au dat numai sambata amenzi in valoare de aproape 60.000 de lei pentru cei care nu au purtat masca. Au fost controale la societați comerciale, in mijloace de transport și in zone aglomerate.