Stiri pe aceeasi tema

- La sfarșitul lunii Aprilie, in evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca MUREȘ erau inregistrați 5560 șomeri (din care 2499 femei), rata șomajului fiind de 2,36 %.Comparativ cu luna precedenta, cand rata șomajului a fost de 2,32% , in aceasta luna acest indicator a inregistrat o creștere…

- 1338 persoane angajate prin intermediul Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Satu Mare la data de 30.04.2022. Ca urmare a aplicarii masurilor de stimulare a ocuparii prevazute de legislatia in vigoare de catre Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca Satu Mare, in luna aprilie…

- La nivelul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Vrancea vor fi organizate, in luna mai – luna promovarii economiei sociale, o serie de acțiuni și evenimente care au drept scop „conștientizarea importanței dezvoltarii acestui sector pentru intreaga societate‟. Potrivit calendarului…

- Peste 900 de persoane au fost angajate in primele trei luni ale acestui an prin intermediul Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Olt, in aceeasi perioada rata somajului fiind in usoara scadere. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Peste 49.000 de persoane au fost angajate prin intermediul Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca in primul trimestru al anului 2022, iar majoritatea au peste 45 de ani, informeaza marti institutia. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Peste o jumatate dintre cei aproximativ 2.000 de someri care au primit sprijin pentru integrarea pe piata muncii in cadrul Programului National de Ocupare a Fortei de Munca s-au angajat in primul trimestru al acestui an, au informat, miercuri, reprezentantii Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei…

- Doua persoane refugiate din Ucraina s-au angajat temporar in judetul Maramures, una dintre acestea pe un post de pedagog, a informat, joi, directorul Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOF) Maramures, Oana Osanu, potrivit Agerpres."Avem pentru moment doua incadrari in munca a unor persoane…

- 584 persoane angajate prin intermediul Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Satu Mare la data de 28 februarie. Ca urmare a aplicarii masurilor de stimulare a ocuparii prevazute de legislatia in vigoare de catre AJOFM, in luna februarie 2022 au fost incadrate in munca 584 de persoane.…