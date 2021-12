Stiri pe aceeasi tema

- S-au inregistrat 6,55 de milioane de cazuri noi de COVID-19 in ultimele 7 zile, un nou record absolut de cand Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a declarat inceputul pandemiei in martie 2020, potrivit AFP. In același timp, OMS a avertizat ca Omicron prezinta un risc „foarte mare” și ca ar putea…

- Rata de infectare in Spania cu noul coronavirus a depasit 500 de cazuri la 100.000 de locuitori. Incidenta s-a dublat de la inceputul lunii decembrie. Rata de infectare cu noul coronavirus din Spania a crescut vineri la peste 500 de cazuri la 100.000 de locuitori, depasind pragul considerat…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 20 cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 2.573 teste efectuate (din care 1.202 teste rapide). Cele mai multe cazuri noi sunt din Timișoara (12). Din totalul persoanelor identificate…

- In ultimele 24 de ore au fost raportate 916 cazuri de infectare cu coronavirus, anunța Grupul de Comunicare Strategica. „Conform datelor existente la nivelul CNCCI la data de 5 decembrie 2021, ora 10.00, in intervalul de 24 de ore, au fost inregistrate 916 cazuri de persoane pozitive cu SARS-COV-2.…

- Raport coronavirus 03 decembrie 2021 Pana astazi, 3 decembrie, pe teritoriul Romaniei au fost inregistrate 1.783.630 de cazuri de infectare cu noul coronavirus COVID ndash; 19 , dintre care 10.416 sunt ale unor pacienti reinfectati, testati pozitiv la o perioada mai mare de 180 de zile dupa prima infectare.In…

- Trei cazuri de infectare cu tulpina Omicron au fost confirmate in Germania. „Secventierea a confirmat suspiciunea despre care am vorbit public ieri dimineata (sambata – n.r.)”, spune Kai Klose, oficial pe probleme sociale in Hesse, conform Reuters. Sambata, autoritatile din Sanatate au declarat public…

- In Romania sunt 1.727 de persoane infectate cu Covid-19, in ultimele 24 de ore. In Timiș sunt 100 dintre cazuri. La nivel național au fost raportate 180 de decese, dintre care 19 anterioare intervalului de referința. In Timiș sunt raportate șapte decese.

- Alte 1662 cazuri noi de infectare cu Covid-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova. Din numarul total de cazuri, 12 cazuri sunt asociate cu contact in afara țarii: Romania, Italia, Franța, Rusia, Marea Britanie, Germania.