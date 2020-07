Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de migranti au incalcat carantina impusa in Sicilia, la o zi dupa ce alti aproape 200 au fugit dintr-un centru de primire, intr-un moment in care Italia pregatea o nava pentru a-i intampina pe cei care soseau, relateaza AFP.

- Zeci de migranti au incalcat carantina impusa in Sicilia, la o zi dupa ce alti aproape 200 au fugit dintr-un centru de primire, intr-un moment in care Italia pregatea o nava pentru a-i intampina pe cei care soseau, relateaza AFP, potrivit Agerpres.Sute de migranti continua sa vina zilnic in…

- Numarul mare de infectari zilnice din tara noastra a determinat autoritatile de la Roma sa ia masuri drastice. De sambata, romanii care merg in Italia trebuie sa intre obligatoriu 14 zile in carantina. Masura, care se aplica si in cazul bulgarilor, a fost anuntata de Ministerul Sanatatii de la Roma,…

- Autoritatile italiene au imobilizat nava umanitara Sea Watch 3 apartinand ONG-ului umanitar german Sea Watch, din cauza unor ”nereguli de natura tehnica si operationala”, relateaza AFP, potrivit News.ro.Citește și: VIDEO Președintele SUA a uitat de zid și a devenit extrem de amabil cu omologul…

- Politia de frontiera va face controale mai drastice in cazul cetatenilor care vin din Germania. Demersul vine dupa ce 17 romani au fugit dintr-un centru de carantina din Germania si sunt acum cautati de autoritati. The post Controale amanuntite la frontiera, dupa ce 17 romani din Germania au fugit din…

- "Nu ne vom petrece vara in balcoanele noastre, lasand frumusetea Italiei in carantina. Vom putea merge sa ne bucuram de litoral, de munte si de orasele noastre frumoase", a spus Giuseppe Conte pentru editia de duminica a Corriere della Sera. Ar fi bine ca italienii sa-si petreaca vacantele in Italia,…

- Barbatul a fost trimis acasa dupa ce a stat 15 zile in carantina institutionalizata. Acesta s-a dus, insa, direct la Parchet, acolo unde a depus o plangere. Barbatul spune ca inainte de a ieși din carantina incepuse sa se simta rau și i-a fost teama sa mearga acasa sa nu-și imbolnaveasca familia.…

- In ultimele zile, de la 1 mai pana in prezent, romanii din Italia au sarbatorit, au petrecut prea bine, a declarat la Digi24 Marian Mocanu, vicepresedintele Ligii Romanilor din Italia. El și-a exprimat dezamagirea fața de modul in care romanii din peninsula au petrecut ultimele zile in carantina.