Peste 200 de migranţi au ajuns în enclava spaniolă Melilla escaladând gardul care o separă de Maroc Peste 200 de migranti au reusit sa patrunda joi in enclava spaniola Melilla din nordul Africii, escaladand gardul care o separa de Maroc, au anuntat autoritatile locale citate de Reuters.



Peste 300 de migranti au incercat sa urce gardul de sarma inalt de sase metri folosind carlige, iar cei 238 care au reusit sunt toti barbati, au precizat autoritatile intr-un comunicat. Trei politisti au fost usor raniti.



Melilla si Ceuta, cealalta enclava spaniola de pe coasta africana a Mediteranei, sunt importante puncte de trecere pentru migrantii africani care incearca sa intre ilegal… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de externe al Spaniei, Arancha Gonzalez Laya, a afirmat marti ca guvernul de la Madrid ia in considerare sa includa deplin Ceuta si Melilla, cele doua enclave spaniole din nordul Africii, in spatiul european Schengen de libera circulatie a persoanelor, transmite Reuters. In prezent,…

- Aproximativ 1.000 de migranti minori se aflau in continuare luni in enclava spaniola Ceuta, de unde 7.500 de persoane au fost retrimise in Marocul vecin de la inceputul saptamanii trecute, au anuntat autoritatile spaniole, citate de AFP. Acesti minori neinsotiti ratacesc pe strazi sau sunt…

- Guvernul de la Madrid acuza autoritațile de la Rabat ca i-au lasat pe migranți sa treaca in teritoriul spaniol. Peste 4000 de migranți prinși de armata regala au fost deja trimiși inapoi.

- Autoritatile marocane au inchis miercuri o ruta folosita de migranti pentru a ajunge in enclava spaniola Ceuta, unde au patruns in ultimele zile peste 8.000 de migranti, dintre care circa 5.600 au fost intre timp returnati de Spania catre Maroc.

- Statele mici au și ele armele lor in confruntarea cu lideii planetei. Cu o condiție, ca aceste state sa fie conduse de oameni cu dragoste de țara și curaj. Sa luam de pilda exemplul Marocului și al Spaniei. Cine s-ar putea aștepta ca statul din nordul Africii sa-și impuna punctul de vedere in fața unei…

- Premierul spaniol, Pedro Sanchez, a promis marti ca va restabili ordinea in enclava Ceuta, unde peste 6.000 de migranti au patruns in ultimele doua zile venind dinspre Maroc, pe fondul unei crize diplomatice majore intre aceasta tara si Spania, relateaza agentiile AFP si EFE. ''Vom restabili…

- Premierul spaniol Pedro Sanchez a promis marti ca va restabili ordinea in enclava Ceuta, unde peste 6.000 de migranti au patruns in ultimele doua zile venind dinspre Maroc, pe fondul unei crize diplomatice majore intre aceasta tara si Spania, relateaza agentiile AFP si EFE. ''Vom restabili ordinea…

- Guvernul spaniol a desfasurat trupe la Ceuta pentru a patrula la frontiera cu Marocul dupa ce mii de migranti au ajuns inot in enclava spaniola din nordul Africii, a anuntat marti o sursa din Ministerul de Interne, citata de Reuters. Soldatii vor patrula la frontiera impreuna cu politia spaniola.…