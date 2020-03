Peste 200 de medici şi cercetători români cer TESTARE ÎN MASĂ pentru COVID-19 Peste 200 de medici si cercetatori romani au semnat o scrisoare deschisa in care cer testarea in masa a populatiei folosind teste rapide. Și Declic a lansat o petitie in care testarea cat mai multor persoane folosind testele rapide, anunța MEDIAFAX. In prezent, in Romania se fac doar teste PCR, ale caror rezultate, deși au o acuratete foarte mare, sunt gata in cel putin 4 ore. Aceste teste sunt prelucrate in laboratoare de personal specializat, iar capacitatea de procesare la nivel national este de mai putin de 2000 de teste pe zi. Citește și: Klaus Iohannis anunța: Dorim sa venim… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

