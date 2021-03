Peste 200 de litri de alcool fara documente legale, descoperiti si indisponibilizati de politisti in vederea cercetarilor.

Stiri pe aceeasi tema

- Un transport cu peste 200 de litri de alcool fara documente legale a fost descoperit, sambata, de polițiștii din Bistrița-Nasaud. Intreaga cantitate a fost confiscata, iar oamenii legii au intocmit un dosar penal. In dimineața de 13 martie a.c., pe Drumul Național 17, in localitatea Bața, polițiștii…

- In dimineața de 13 martie, pe Drumul Național 17, in localitatea Bața, polițiștii de la Rutiera Beclean au depistat in trafic și oprit pentru control un autoturism in care se aflau doi barbați de 49 și 66 de ani, ambii din Batarci, județul Maramureș. In urma controlului efectuat, in autoturism a fost…

- Un barbat risca amenda, dupa ce a procurat peste 300 de litri de alcool etilic, fara sa se asigure de legalitatea acțiunii. Acesta a fost oprit de in trafic, astazi, in apropierea satului Ocnița.

- Pe 18 februarie, polițiștii din cadrul Sectiei de Politie Rurala Albeștii de Argeș au depistat un barbat de 42 de ani, din Valea Danului, care transporta 6,99 metri cubi lemn foc, de esenta fag, cu o autospeciala de gunoi, fara documente legale de provenienta si transport. Barbatul a fost sanctionat…

- La data de 10 februarie 2021, in jurul orei 14,00, pe Drumul National 1, la intersecție cu DJ 107 B in afara localitații Santimbru, un barbat de 53 de ani, din comuna Santimbru, in timp ce conducea un autoturism, nu a acordat prioritate de trecere unui autoturism condus de un barbat de 53 de ani, din…

- Miercuri dupa-amiaza, intre Teiuș și Alba Iulia, in zona localitații Santimbru, a avut loc un accident de circulație in urma careia o femeie de 38 de ani din Ocna Mureș a suferit leziuni corporale și a fost transportata la spital. ”La data de 10 februarie 2021, in jurul orei 14,00, pe Drumul National…

- Polițiștii de frontiera din Calafat au depistat, joi, un barbat din Iran care a incercat sa intre ilegal in Romania, folosind documente de calatorie care aparțineau altei persoane. Cetateanul iranian a fost preluat de autoritatile bulgare. Politistii de frontiera spun ca barbatul calatorea intr-un autoturism…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Chilia au descoperit, in zona de competenta, cantitatea de 22 kg peste, in barca a doi cetateni, care nu detineau documente pentru desfasurarea activitatii de pescuit.In data de 14.01.2021, in jurul orei 04.00, politistii de frontiera…