Peste 200 de dosare deschise pentru infracțiuni în domeniul silvic Peste 900 de controale au avut loc in perioada 16-22 aprilie pentru verificarea provenienței, prelucrarii, depozitarii și valorificarii lemnului, precum și pentru verificarea legalitații transportului materialului lemnos. In total au fost intocmite 199 de dosare. „Astfel, in ultima saptamana, polițiștii au desfașurat 969 de controale pentru verificarea provenienței, prelucrarii, depozitarii și valorificarii lemnului, precum și pentru verificarea legalitații transportului materialului lemnos. Au fost verificate obiective precum exploatari forestiere, instalații de debitat, depozite, targuri, piețe,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

