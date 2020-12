Stiri pe aceeasi tema

- Județul Gorj inregistreaza inca patru decese din cauza coronavirusului, dar ramane pe primul loc la nivel național in privința numarului mic de cazuri de Covid-19 (1,63). Situația epidemiologica, la nivelul județului Gorj, se prezinta astfel: 815 persoane in carantina la domiciliu/locația declarata;…

- Pana astazi, 24 noiembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate … Post-ul Aproape 200 de noi decese. Situația naționala a infectarii cu noul Coronavirus, astazi, 24 noiembrie apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Pana astazi, 11 noiembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate … Post-ul Romania a depașit astazi 200 de decese datorate SARS-CoV-2. Situația naționala – 11 noiembrie apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Situația a ieșit de sub control in Italia! Țara a inregistrat cel mai mare numar de decese ale persoanelor bolnave de COVID-19, din ultimele 6 luni. Ministerul Sanatații a raportat 353 de morți.

- Ziarul Unirea Val de DECESE in randul cadrelor medicale din Arad: Trei asistente au DECEDAT din cauza COVID-19 in ultimele 24 de ore Intr-o postare in mediul online, un jurnalist din Arad a scris despre situația dramatica a spitalelor din Slatina și Balș: trei asistente medicale au murit in ultimele…

- Direcția de Sanatate Publica Gorj a anuntat patru decese provocate de Covid-19 in ultimele 24 de ore. Situația epidemiologica in judet este urmatoarea: 397 de persoane in carantina la domiciliu/locația declarata si 2.189 de persoane confirmate cu Covid-19, din care 1.910 sunt vindecate, externate și…

- In ultimele 24 de ore au fost 2.121 de cazuri noi de COVID-19, din 23.476 de teste efectuate. Alți 73 de romani au murit din cauza infecțiilor cu coronavirus, cel mai mare numar de decese zilnice de la inceputul pandemiei. De asemenea, la Terapie Intensiva a fost atins un nou record de pacienți aflați…

- Autoritațile sanitare din Gorj au raportat alte doua decese din cauza coronavirusului. Situația epidemiologica, la nivelul județului Gorj, se prezinta astfel: 484 de persoane in carantina la domiciliu/locația declarata; 1.955 de persoane confirmate cu Covid-19, din care 1.750 de persoane sunt vindecate,…