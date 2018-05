Stiri pe aceeasi tema

- Expoziția are ca tema centrala „reeducarea”, punctul culminant al violenței detenției politice in perioada comunista. Picturile lui Paul Hitter vorbesc despre tortura fizica și psihologica și despre trairile profunde ale deținutului in momentele cele mai dificile, iar fiecare lucrare are la baza marturia…

- Anuntul a fost facut de fiica artistului, Daiana Stanescu, pentru Realitatea.net. Aceasta a precizat ca tatal sau s-a retras din activitate si de pe scena publica in urma cu trei ani si jumatate. Ea a cerut discretia presei si a opiniei publice. Nascut pe 20 iulie 1939, in satul Gradistea,…

- Complexul Muzeal de Stiintele Naturii "Rasvan Angheluta" a redeschis expozitia de reptile vii. Astfel, pana la jumatatea lunii iunie, galatenii pot admira zeci de specii periculoase din intreaga lume. Este vorba despre cobre, vipere, serpi Boa, tarantule si broaste otravitoare. In premiera, colectia…

- Bursa de la Bucuresti a deschis sedinta cu o tendinta de scadere, principalul indice, BET, fiind la ora 10.00 stabil, in timp ce BET-FI si BET-NG sunt pe minus, la fel ca majoritatea actiunilor principalelor companii cotate. Astfel, BET-TR este stabil, BET-Fi, indicele care urmareste evolutia…

- Agentia Nationala de Presa AGERPRES lanseaza miercuri, 14 martie, proiectul editorial #CentenarDiplomatic care va contine interviuri atat cu ambasadori romani, cat si cu sefi ai misiunilor diplomatice straine acreditati la Bucuresti, in contextul aniversarii a 100 de ani de la Marea Unire. …

- Luna MARTISORULUI si a FEMEII este celebrata la Galeria SENSO (Bd. Unirii nr. 15, sector 5, Bucuresti) cu ocazia vernisajului Expoziția „BIJUTERIE CONTEMPORANA” (miercuri, 14 martie 2018, ora 18.00), un eveniment dedicat eternului feminin, artei si frumosului in toata splendoarea si desavarsirea sa.…

- Mobius Gallery, in parteneriat cu Forumul Cultural Austriac, prezinta primul solo show in Bucuresti al artistei vieneze Claudia Larcher, „The New Nature“, curatoriata de Calin Stegerean. Expozitia poate fi vizitata la sediul galeriei din strada Mendeleev, nr. 2, in intervalul 2 martie – 3 aprilie. Vernisajul…

- Orașele regionale, noile motoare de creștere. Marile companii pleaca dinspre București spre Cluj Clujul va avea o pondere mai mare la produsul intern brut (PIB) al Romaniei in urmatorii ani: costurile operaționale scazute și numarul mare de studenți specializați in informatica și comunicații determina…