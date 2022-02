Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 25 februarie 2022, la sediul Ministerului Afacerilor Interne, Departamentul pentru Situații de Urgența și Cancelaria Prim-Ministrului au avut o intalnire pentru coordonarea integrata a acțiunilor derulate de instituțiile cu atribuții in domeniu, alaturi de societatea civila și organizațiile…

- Premierul Romaniei Nicolae Ciuca și șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, vor ajunge in aceasta dupa amiaza mijlocul refugiaților din Ucraina intra in Romania prin vama Siret. Nicolae Ciuca va fi insoțit și de ministrul afacerilor interne, Lucian Bode și de ministrul sanatații…

- Aproximativ 4.000 de refugiați ucraineni sunt așteptați sa treaca prin Vama Siret in perioada urmatoare. Anunțul a fost facut de prefectul Alexandru Moldovan intr-o intervenție telefonica la Radio Top Suceava. ”In ceea ce privește traficul prin punctele de frontiera și aici ne referim in primul rand…

- Omul de afaceri Ștefan Mandachi a anunțat ca joi dupa amiaza primii patru refugiați din Ucraina. El a spus ca pana luni va construi țarcuri și cuști și pentru animalele refugiaților. Totodata, Mandachi a anunțat ca la restaurantul Spartan din centrul Sucevei, poate servi gratuit o masa calda orice cetațean…

- Noua proiecte pentru dezvoltarea comunei Cornu Luncii așteapta sa primeasca finanțare prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny”. Proiectele care au fost depuse de Primaria comunei condusa de Gheorghe Fron vizeaza in principal modernizarea infrastructurii rutiere și aducțiuni de apa și…

- Avand in vedere notificarea transmisa AJOFM Suceava de catre HS Timber Productions SRL București privind intenția de inițiere a procedurii de concediere colectiva ca urmare a reorganizarii societații, fapt ce conduce la dispariția a 634 de locuri de munca, respectiv 295 la sucursala Siret și 339 la…

- Viceprimarul Lucian Harșovschi anunța ca și in acest an, Primaria Municipiului Suceava vine in sprijinul persoanelor fara adapost și prelungește contractul de colaborare cu Asociația Lumina Lina, scopul comun fiind cel de ajutorare a tuturor acestor persoane. „Ținand cont de faptul ca ne aflam intr-o…

- Polițiștii de frontiera din cadrul I.T.P.F.Sighetu Marmatiei au depistat in apropierea frontierei de stat, noua cetateni din Pakistan care au incercat sa intre ilegal in Romania din Ucraina, cu scopul de a ajunge in vestul Europei. Cei noua cetateni pakistanezi sunt cercetati de politistii de frontiera…