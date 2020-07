Stiri pe aceeasi tema

- Apar noi detalii despre coronavirus, iar sute de oameni de știința susțin ca acesta s-ar transmite și prin aer. Astfel, aceștia au lansat un apel catre Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) in vederea revizuirii recomandarilor, relateaza Reuters care citeaza New York Times (NYT).

- Experti ai Organizatiei Mondiale a Sanatatii si o serie de alti oameni de stiinta au declarat ca nu exista dovezi care sa sustina afirmatia medicului italian care a spus ca noul coronavirus si-a pierdut din putere, potrivit Reuters.

- Experti ai Organizatiei Mondiale a Sanatatii si o serie de alti oameni de stiinta au declarat ca nu exista dovezi in sprijinul afirmațiilor unui medic italian, potrivit caruia noul coronavirus si-a pierdut din putere, transmite Reuters.

- Cancelarul german Angela Merkel a lansat un apel catre liderii celorlalte tari sa ia in considerare acordarea unui sprijin suplimentar institutiilor multilaterale precum Organizatia Natiunilor Unite (ONU) si Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) pentru a accelera recuperarea in urma crizei provocate…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a suspendat testele cu hidroxiclorochina, medicament folosit pentru tratarea malariei, la pacientii bolnavi de COVID-19, decizia fiind luata ca urmare a unor preocupari privind eficacitatea acestui medicament in combaterea noului coronavirus, a declarat luni directorul…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a transmis sambata ca, in prezent, nu exista vreo dovada ca oamenii care s-au vindecat de Covid-19 sunt protejati de o a doua infectie, chiar daca au anticorpi pentru aceasta.Vezi si: CTP: Ludovic Orban are comportament de dictator. Am mirosit dejecții…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii a dat asigurari ca noul coronavirus este de origine animala si ca nu este vorba despre o manipulare in laborator, conform tuturor elementelor disponibile, transmite Reuters."Toate probele disponibile sugereaza ca virusul are o origine animala si nu este rezultatul unei…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a dat marti asigurari ca - potrivit tuturor elementelor disponibile - noul coronavirus este de origine animala si ca nu este vorba despre o manipulare in laborator, relateaza Reuters.