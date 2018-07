Stiri pe aceeasi tema

- Institutul National de Sanatate Publica informeaza ca, in ultima saptamana, au fost raportate alte peste 100 de cazuri noi de rujeola, numarul total de imbolnaviri fiind de peste 13.800. De la izbucnirea epidemiei, au decedat 55 de persoane din aceasta cauza. Potrivit INSP, in saptamana 04.06. – 08.06.2018…

- Institutul Național de Sanatate Publica informeaza ca, in ultima saptamana, au fost raportate alte peste 100 de cazuri noi de rujeola, numarul total de imbolnaviri fiind de peste 13.800. De la izbucnirea epidemiei, au decedat 55 de persoane din aceasta cauza, transmite Mediafax.Potrivit INSP,…

- Buzaul, in continuare in topul judetelor ,,fruntase“ la imbolnaviri cu rujeola. In ultima saptamana, au fost raportate alte 335 de cazuri noi, in 25 de judete, cele mai multe fiind inregistrate in Constanta (82), Bucuresti (49) si Buzau (37). Potrivit statisticilor furnizate de Institutul National…

- Numarul total de cazuri confirmate cu rujeola in Romania raportate pana vineri este 12.991, din care 52 de decese, potrivit ultimei informari a Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica, informeaza Agerpres.Citește…

- Numarul total de cazuri confirmate cu rujeola in Romania raportate pana vineri este 12.991, din care 52 de decese, potrivit ultimei informari a Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica. Potrivit sursei citate, in ultima…

- Institutul Național de Sanatate Publica a anunțat ca, la nivel de țara, in perioada 9 – 13 aprilie 2018 au fost raportate inca 199 de cazuri de rujeola nou confirmate, in București și in 19 județe. Buzaul figureaza cu noi cazuri, iar medicii de familie au fost alertați cu privire la faptul ca rujeola…

- Zi de zi, apar noi cazuri de rujeola in Buzau. Medicii epidemilogi sunt in alerta inca de la inceputul anului, de atunci fiind depistate 48 de cazuri de rujeola, majoritatea confirmate, in comunitatile de romi din judet. Imbolnavirile au aparut la persoane care nu s-au vaccinat deloc. Institutul Național…

- Numarul total de cazuri confirmate cu rujeola in Romania raportate vineri depaseste 12.100, fiind inregistrate 49 de decese, anunta Institutul National pentru Sanatate Publica (INSP). Potrivit datelor Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) din cadrul Institutului…