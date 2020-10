Peste 200 de cadre medicale, diagnosticate cu coronavirus în ultimele două săptămâni Peste 200 de cadre medicale, asistenți, medici și ambulanțieri, au fost diagnosticați cu coronavirus in ultimele doua saptamani. Un numar de 89 de medici, 193 de asistenti medicali si șapte ambulantieri au fost diagnosticati cu Covid-19 in ultimele doua saptamani, conform ministerului Sanatații. De la inceputul pandemiei de COVID-19, 3,277 de medici, asistente si ambulantieri au fost infectati. Din acest total, 834 sunt medici, 2.363 sunt asistente medicale, iar 80 sunt ambulantieri. Statisticile anterioare cuprindeau și personalul medical auxiliar. The post Peste 200 de cadre medicale, diagnosticate… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

