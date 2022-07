Peste 200 de artiști: Cine vine la UNTOLD 2022 Dimitri Vegas & Like Mike, Claptone, ATB, Chico Rose, Kungs, Bassjackers, Tim Hox și Gryffin urca pe mainstage-ul festivalului UNTOLD in aceasta vara. Aceștia completeaza lista artiștilor care vor face magie pe cea mai mare scena a festivalului. Peste 200 de artiști naționali și internaționali de renume sunt parte din a șaptea poveste UNTOLD, la care sunt așteptați zeci de mii de fani din intreaga lume, intre 4 și 7 august, in Cluj-Napoca. Dimitri Vegas & Like Mike, indragiți pentru show-urile lor pline de energie și pentru celebrul crowd control, revin pe Cluj Arena, unde se simt ca acasa, cu… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dimitri Vegas & Like Mike, Claptone, ATV, Chici Rose și Kungs urca pe mainstage-ul festivalului UNTOLD in acesta vara. Peste 200 de artiști naționali și internaționali de top vin in premiera in Romania sau revin la unul dintre cele mai mari festivaluri din lume.Dimitri Vegas & Like Mike, Claptone, ATB,…

- Artistul latin J Balvin revine in Romania la ediția Untold din 2022 Cartea de vizita a lui J Balvin este una impresionanta: este caștigator a trei premii Grammy, este omul din spatele celui mai urmarit videoclip al unui artist latino din toate timpurile pe platforma YouTube și este unul dintre cei mai…

- Melodiile lui J BALVIN au miliarde de vizualizari pe toate platformele de muzica, iar in vara, hituri precum Tranquilla, Mi gente, Ay Vamos și multe altele se vor auzi live pe stadionul Cluj Arena, la UNTOLD.

- REGELE REGGAETONULUI, J BALVIN, VINE PE SCENA FESTIVALULUI UNTOLD IN ACEASTA VARA Cartea de vizita a artistului este una impresionanta: este castigator a trei premii Grammy, este omul din spatele celui mai urmarit videoclip al unui artist latino din toate timpurile pe platforma YouTube si este unul…

- Organizatorii UNTOLD anunța noi artiști vor urca pe scenele secundare ale celui mai așteptat festival de muzica din Romania. Line-up-ul de la scena Galaxy, casa techno a festivalului UNTOLD, va fi... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Organizatorii UNTOLD, una dintre cele mai frumoase experiențe de festival din lume, anunța noi artiști care vor ajunge in Cluj-Napoca pe scenele secundare, in perioada 4-7 august 2022. Anfisa Letyago, Coeus, Kevin De Vries, Marcel Fengler, Paco Osuna, Raresh și Tale of Us completeaza line-up-ul de la…

- Prezentatoarea TVR Eda Marcus a publicat pe Instagram inregistrarea momentului „Bucharest is calling” in care TVR i-a fost refuzata de catre European Broadcasting Union (EBU) anunțarea in direct a punctajului juriului din Romania pentru Eurovision 2022. Organizatorii au anunțat, pe scena Eurovision…

- Festivalul UNTOLD iși va deschide porțile in 2022, intre 4 și 7 august. Timp de 4 zile și 4 nopți, sute de mii de fani din intreaga lume vor pași in taramul magic din Cluj-Napoca sa se distreze alaturi de cei mai buni artiști internaționali ai momentului și nu numai. David Guetta, Don Diablo, G-Eazy,…