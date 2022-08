Stiri pe aceeasi tema

- Politia chineza a anuntat arestarea a peste 200 de suspecti in dosarul unuia din cele mai mari scandaluri bancare din istoria tarii, care a provocat manifestatii publice de o amploare rar intalnita in China.

- Politia italiana a anuntat miercuri, noteaza Agerpres, ca a arestat 14 romani, membri ai unei bande suspectate ca a comis 20 de retrageri frauduloase de bani de la bancomate.Banda clona carti de credit si PIN-uri pentru a opera furturi din conturi bancare prin bancomate de pe teritoriul Italiei. Arestarile…

- Poliția din China a lansat o investigație dupa ce o vloggerița a postat un videoclip controversat in care apare mancand un rechin alb, o specie protejata, au anunțat autoritațile și presa locala. Imaginile cu tanara femeie, cunoscuta sub numele de Tizi, o arata pe aceasta prajind, fierband și apoi mancand…

- Politia chineza a deschis o ancheta dupa ce o vloggerita a dat publicitatii o inregistrare video controversata in care poate fi vazuta degustand un exemplar mare de rechin alb, o specie protejata, au indicat autoritatile si media locale, informeaza marti AFP. Fii la curent cu cele mai noi…

- Peste 5.000 de ceasuri de diferite marci, susceptibile a fi contrafacute, in valoare de peste 7,8 milioane de euro, au fost depistate de autoritati, joi, in portul Constanta. Ceasurile au fost gasite in doua containere sosite din China, a anunțat Politia de Frontiera, intr-un comunicat. Pe langa ceasurile,…

- Politia din China a anuntat arestarea unui "grup criminal" suspectat ca se afla in spatele unor banci cu practici dubioase, dupa ce o manifestatie a unor deponenti nemultumiti a fost dispersata violent duminica in centrul tarii, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Diana Gasparovici, fost inspector general de stat adjunct in cadrul Inspectoratului de Stat in Constructii a fost condamnata la cinci ani de inchisoare in dosarul „Trofeul Calitatii” alaturi de fostul premier Adrian Nastase. Politia a anuntat ca a localizat-o pe femeie in Suedia, la 10 ani de la pronuntarea…

- Politia din Hong Kong a arestat mai multe persoane sambata pentru presupuse tentative de a comemora in public 33 de ani de la reprimarea miscarii pro-democratie din Piata Tiananmen, la Beijing, informeaza AFP. Potrivit unor jurnalisti ai agentiei de presa franceze, cel putin sase persoane au fost arestate…