Stiri pe aceeasi tema

- Oficialii vamali italieni au descoperit in bagajele turistilor, in a doua jumatate a lunii iulie, 22 de kilograme de nisip, pietre si scoici, furate de pe plaje din Sardinia, au declarat astazi surse citate de agentia ANSA.

- Mai multe restrictii sunt in vigoare pentru turistii care ajung in Grecia, incepand cu data de luni, 8 august. Autoritatile au interzis accesul din cauza riscului de incendiu. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Oficialii din autoproclamata Republica Populara Donețk (RPD) susțin ca teatrul din Mariupol a fost detonat din interior de ucraineni și ca numarul morților a fost de 14, și nu sutele revendicate de Kiev. O ampla ancheta Amnesty Internațional, publicata in luna iunie, a concluzionat ca rușii au aruncat…

- In luna iulie, hotelurile și pensiunile din Thassos și Halkidiki sunt in mare parte, rezervate, in timp ce mulți turiști inchiriaza case de vacanța diferite platformele online. Se pare ca, pentru romani, Grecia se afla in topul preferințelor pentru vacanța de anul acesta.

- Mai mulți turiști care se aflau in stațiunea din Sahl Hasheesh, unde o romanca și o austriaca au fost ucise de rechin, au susținut ca i-au avertizat pe salvamari cu privire la prezența unui rechin in apa, cu 15 minute inainte ca peștele rapitor sa o atace pe austriaca. Aceștia insa, spun ei, au ”ras”…

- Procurorii DIICOT Oradea au retinut, sambata, doi barbati din Arad, sub acuzatia de trafic de droguri de mare risc si efectuare de operatiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, dupa ce acestia au fost prinsi in flagrant dupa ce au vandut cantitatile de 100 grame de cocaina si 300…

- Peste 100 de animale vii au fost gasite in bagajale a doua femei pe aeroportul Suvarnabhumi din Bangkok. Specialistii solicitati la fata locului au descoperit doi porci spinosi, 35 de testoase, 50 de soparle si 20 de serpi, potrivit CNN.Oficialii thailandezi au afirmat ca valizele apartineau unor femei…

- Doua femei au fost retinute pe aeroportul Suvarnabhumi din Bankok si invinuite de contrabanda, dupa ce in bagajelor lor au fost descoperite 109 animale vii, printre care serpi, soparle, porci spinosi si testoase, relateaza CNN, care mentioneaza oficialii thailandezi.