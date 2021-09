Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 10 hectare de stuf si vegetatie uscata au ars, in seara zilei de miercuri, in zona lacului Babadag din judetul Tulcea, intr-un incendiu cauzat, cel mai probabil, de neatentia unei persoane care a folosit focul intr-un spatiu deschis, a anuntat joi Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta…

- De la inceputul anului și pana in prezent, in județul Suceava s-au produs 66 de incendii de vegetație uscata și la fondul forestier, constatandu-se un trend descrescator fața de anul trecut. Anuntul a fost facut de subprefectul judetului Suceava, Daniel Prorociuc, dupa o videoconferinta cu ...

- Peste 90 de pompieri militari din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Hunedoara actioneaza luni pentru punerea sub control a incendiului de vegetatie uscata care se manifesta in golul alpin al Muntilor Sureanu, potrivit Agerpres. Potrivit ISU Hunedoara, arderea, care a…

- Pompierii din Bihor intervin, marti, pentru lichidarea unui incendiu care a cuprins un utilaj agricol, dar si vegetatie uscata si fan, pe 10 hectare. Interventia este dificila, intrucat exista pericol de propagare la o femrma si la mai multe case, potrivit news.ro. Citește și: Magistratul…

- Pompierii gorjeni intervin la aceasta ora in cartierul Narciselor din Targu Jiu la un incendiu de vegetație uscata. Se acționeaza cu o autospeciala cu apa și spuma și mai multe echipe de pompieri. In zona se afla și echipaje ale poliției locale. Incendiul se manifesta momentan in zona unde nu se afla…

- Secția de Pompieri Craiova intervine cu doua autospeciale de lucru cu apa pentru localizarea și lichidarea unui incendiu de vegetatie uscata pe raza localitații Coțofenii din Fața. Pana in acest moment nu s-a extins la locuințe. Pentru a veni in sprijinul colegilor și al cetațenilor la fața locului…

- Incendiu de vegetatie uscata in Navodari.Pompierii au fost solicitati sa intervina in aceasta seara, in judetul Constanta.Potrivit primelor informatii oferite de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea", s a produs un incendiu de vegetatie uscata, pe strada B1 din localitatea Navodari. Sursa…

- Arad. De la inceputul lunii iulie, subunitațile Inspectoratului pentru Situații de Urgența Arad au intervenit pentru stingere unui numar de 17 incendii de vegetație uscata, resturi vegetale și deșeuri, in diferite localitați din județ, dar și pe raza municipiului.