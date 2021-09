Peste 20% dintre localităţile din Botoşani sunt în zona roşie COVID-19 Peste 20% din totalul celor 78 de unitati administrativ-teritoriale din judetul Botosani se afla in zona rosie COVID-19, ca urmare a numarului mare de cazuri pozitive, potrivit datelor oficiale comunicate, duminica, de Directia de Sanatate Publica (DSP). Statisticile DSP arata ca 16 unitati administrativ- teritoriale, printre care municipiul Botosani, orasul Flamanzi, dar si 14 comune, au o rata de infectare care a depasit pragul 3 la mia de locuitori, in timp ce municipiul Dorohoi, orasul Saveni si 14 comune au indicele de imbolnavire intre 1,50 si 2,99/1.000. Cea mai grava situatie… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Peste 20% din totalul celor 78 de unitati administrativ-teritoriale din judetul Botosani se afla in zona rosie COVID-19, ca urmare a numarului mare de cazuri pozitive, potrivit datelor oficiale comunicate, duminica, de Directia de Sanatate Publica (DSP). Statisticile DSP arata ca 16 unitati administrativ-…

- Aproape 100 de elevi si prescolari din judetul Botosani au fost confirmati pozitiv la testul COVID-19 de la inceputul anului scolar si pana in prezent, releva o situatie raportata de Directia de Sanatate Publica (DSP). Potrivit acesteia, s-au imbolnavit cu noul coronavirus 92 de elevi, dintre care 81…

- ALBA: 32 de cazuri COVID confirmate in ultimele 24 de ore. Localitațile de unde provin persoanele infectate. Situația pe județ Au fost confirmate 32 de cazuri COVID noi in ultimele 24 de ore, in județul Alba, potrivit datelor transmise de Direcția de Sanatate Publica (DSP), luni, 20 septembrie. Cu o…

- Direcția de Sanatate Publica (DSP) a anunțat sambata la amiaza inca 114 cazuri de imbolnavire, depistate in ultimele 24 de ore. Este un numar record pe care județul nostru il atinge in valul 4.

- ALBA: 40 de cazuri COVID confirmate in ultimele 24 de ore. Situația in localitațile din județ Au fost confirmate 40 de cazuri COVID noi in ultimele 24 de ore, in județul Alba, potrivit datelor transmise de Direcția de Sanatate Publica (DSP), joi, 16 septembrie. Cu o zi in urma erau 66 de cazuri noi.…

- ALBA: Peste 30 de cazuri COVID confirmate in ultimele 24 de ore. LOCALITAȚILE din care provin persoanele infectate Au fost confirmate 31 de cazuri COVID noi in ultimele 24 de ore, in județul Alba, potrivit datelor transmise de Direcția de Sanatate Publica (DSP), vineri, 10 septembrie. Localitațile din…

- Nu au fost raportate alte cazuri noi COVID in județul Alba, potrivit datelor transmise de Direcția de Sanatate Publica (DSP) Alba, luni, 26 iulie. Incidența cazurilor COVID la 14 zile in județul Alba este de 0,02 (anterior 0,02). In județul Alba, de la inceputul pandemiei, au fost confirmate 21.398…