- In anii '90 inca „mirosea” destul de puternic a comunism in Romania. Nu prea se ințelegea cum sa fii competitiv intr-o economie de piața. Abia se facea tranziția. Atunci am vazut și primele privatizari: unele reușite, altele nu.

- Sute de zboruri Blue Air atat din țara noastra, cat și cu destinația Romania, au fost anulate de companie, care a nu a explicat detaliat motivele. Mii de romani care iși cumparasera bilete de vacanța pentru lunile mai, iunie, și iulie, au aflat ca trebuie sa iși caute alte zboruri, pentru care vor plati…

- Blue Air, cea mai mare companie aeriana ultra low-cost din Romania, a anunțat astazi, 13 aprilie, deschiderea celei de-a patra baze din Romania – Iași, cu 2 aeronave noi și introducerea a 11 noi rute ce leaga Romania de Europa. Noua baza Blue Air de la Iasi va livra in Vara ‘22: • 2 aeronave • Pana…

- Cea mai mare firma aeriana din Romania, dupa numarul de pasageri, a avut in ultimul an pierderi ce se ridica la 576 de milioane de euro, dar in ciuda pandemiei Covid a adaugat noi rute, iar flota companiei creste si se innoieste incontinuu.

- Companiile aeriene și aeroporturile din Europa nu au suficienți angajați pentru a face fața numarului tot mai mare de calatori. Astfel, și vacanțele sunt perturbate sau anulate in vestul Europei.

- Companiile petroliere au dat asigurari, din nou, ca nu exista riscul unei cresteri importante a preturilor sau al scaderii stocurilor de carburanti, se arata intr-un comunicat al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC).

- Companiile aeriene au anulat luni sute de zboruri spre si dinspre aeroporturile din Germania, dupa ce personalul de securitate de la punctele de control a declanșat o greva din cauza salariilor, scrie Reuters. Angajații au intrat in greva luni, fiind afectata astfel activitatea pe mai multe aeroporturi…

